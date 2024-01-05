Как педагогам оплачиваются занятия для нескольких групп одновременно

На вопросы читателей нашего издания в рамках совместного проекта «Парламентской газеты» и Российской академии образования (РАО) отвечает руководитель Центра образовательного законодательства и проблем правоприменения РАО Наталья Бондаренко.
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