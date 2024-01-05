Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

975 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вик Норд
    Сухой закон,как пример...,показал свою эффективность(есть статистика МЗ,ВОЗ),и пользу для общества,самогоноварение,бу...Магазины не смогу...
  • Влад Владимиров
    Вот как там, оказывается, влияет лягушатина на их мозг и разум... У президента их геронтофилия мозгом рулит, а у дру...МИД Франции назва...
  • Lora Некрасова
    Зачем в домах-интернатах давать возможность слабым и немощным готовить себе еду? Ничего хорошего из этого не получитс...Постояльцам домов...

Как педагогам оплачиваются занятия для нескольких групп одновременно

Как педагогам оплачиваются занятия для нескольких групп одновременно

На вопросы читателей нашего издания в рамках совместного проекта «Парламентской газеты» и Российской академии образования (РАО) отвечает руководитель Центра образовательного законодательства и проблем правоприменения РАО Наталья Бондаренко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх