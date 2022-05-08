ТОП-10 ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ УЖАСОВ (2021)

Кино, которое вы уже ждете и о котором еще не знаете — мы собрали 10 лучших фильмов ужасов 2021 года! Топ Лист: ► 00:00 Заклятие 3: По воле дьявола (2021) ► 02:39 Пила: Спираль (2021) ► 04:21 Злое (2021) ► 06:48 Нечестивые (2021) ► 09:13 Клаустрофобы 2: Лига выживших (2021) ► 11:36 Поворот не туда: Наследие (2021) ► 13:10 Хэллоуин убивает (2021) ► 15:42 Никто не уйдёт живым (2021) ► 17:39 Не дыши 2 (2021) ► 20:25 Оленьи рога (2021) Понравилось, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте.