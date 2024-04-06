Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Киевские реалии. Коммунальщики помогли Зе-хунте скрестить геев и нацистов

Киевские реалии. Коммунальщики помогли Зе-хунте скрестить геев и нацистов

Политнавигатор Наступил апрель, аномально (25°) пригрело солнышко, и на улицах столицы Недорейха появилось изрядное количество… Нет, не красивых женщин, пробудившихся от зимней спячки (как говорилось в одном старом советском фильме), а извращенцев.

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