Уральские металлурги будут следить за производством чугуна с помощью машинного зрения

На ММК машинное зрение помогает в производстве чугуна. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», – предприятие внедрило систему распознавания открытия желобов на литейных дворах доменных печей.
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