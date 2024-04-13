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Хави: «Барселона» не проигрывает три месяца, стала лучше защищаться, стала амбициознее. Это лучший момент сезона»

«Мы знали, что здесь нам придется страдать. После прошлого поражения «Кадис» значительно улучшил прессинг.

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