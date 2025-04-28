Депутат Рады Дубинский сообщил о тысячах жалоб на силовую мобилизацию в ВСУ

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец каждый месяц получает до 9 тысяч жалоб на насильственную мобилизацию в ВСУ, заявил депутат украинского парламента Александр Дубинский, который содержится на Украине под стражей по обвинению в госизмене.
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