Депутат Рады Дубинский сообщил о тысячах жалоб на силовую мобилизацию в ВСУ

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец каждый месяц получает до 9 тысяч жалоб на насильственную мобилизацию в ВСУ, заявил депутат украинского парламента Александр Дубинский, который содержится на Украине под стражей по обвинению в госизмене.