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СКР попросили проверить законность отобрания детей у отца-одиночки

СКР попросили проверить законность отобрания детей у отца-одиночки

Обращение с просьбой проверить законность и обоснованность отобрания детей у отца-одиночки на имя председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина направлено председателем Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Марией Мамиконян 17 июля, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.

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