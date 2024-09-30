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Сирены включат по всей России 2 октября

Сирены включат по всей России 2 октября

На одну минуту в эфире ТВ и радио прозвучит сигнал «Внимание всем!»фото: vk.com/mchs__russia--> МЧС проведет проверку систем оповещения населения 2 октября во всех регионах страны, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.

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