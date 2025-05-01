Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) После первой волны ударов по рынку в Алешках, где уже были погибшие и раненые, враг направил FPV-дроны для добивания выживших.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) После первой волны ударов по рынку в Алешках, где уже были погибшие и раненые, враг направил FPV-дроны для добивания выживших.
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