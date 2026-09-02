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7200 мАч, 120 Вт, 200 Мп — за 700 долларов. Honor Magic 8 Pro — самый выгодный Android-флагман по версии AnTuTu

7200 мАч, 120 Вт, 200 Мп — за 700 долларов. Honor Magic 8 Pro — самый выгодный Android-флагман по версии AnTuTu

Samsung Galaxy S26 — на четвертом месте Honor Magic 8 Pro возглавил августовский рейтинг AnTuTu среди дорогих Android-смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности.

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