NYT: американские дипломаты указали на удар по репутации из-за поддержки Украины

Группа из ряда послов США в странах Индо-Тихоокеанского региона предложила конгрессу принять законопроект о финансировании Украины и Израиля, обосновав такие меры риском для американской стороны потерять доверие союзников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии