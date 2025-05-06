Российская «адская на вид машина» на Украине вызвала панику в США

Российскую боевую машину разминирования БМР-3МА «Вепрь» в США назвали «адской на вид». Такое определение дало издание The National Interest (NI), отметив, что разработка отлично зарекоендовала себя в боевых действиях на Украине.
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