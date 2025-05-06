Российская «адская на вид машина» на Украине вызвала панику в США

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Комментарии
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Leonid PlиGin
Не смешите! Оперативный темп на театрах военных действий! Во время Великой отечественной войны Красная армия СССР действовала гораздо оперативнее. Необходимо вернуть стране сталинский социализм.
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