Электропотребление в Татарстане в апреле выросло на 8,3%

Автор: Александр Попов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Потребление электроэнергии в Татарстане в апреле 2025 года выросло на 8,3% к аналогичному периоду прошлого года, превысив 2,92 млрд кВт*ч, сообщил «Татар-информу» директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.
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