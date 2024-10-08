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Царьград

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Во Владимирской области назвали школы с лучшим индексом среднего образования

Во Владимирской области назвали школы с лучшим индексом среднего образования

Мониторинг системы образования проведен по методике Рособрнадзора.Владимирская области в 2024 года стала одним из регионов, где прошел пилотный проект Рособрнадзора "Индекс качества общего образования".

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