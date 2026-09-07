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Сноб

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Интервью Глеба Никитина в журнале «Сноб»

Интервью Глеба Никитина в журнале «Сноб»

Издатель «Сноба» Марина Геворкян поговорила с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным о наследии и новых кварталах, о том, кто в его команде имеет право сказать начальнику «плохая идея», о многочисленных «столичных» титулах, которыми Нижний обзавелся в последние годы, и о том, что Нижегородская область — это не только ее столица, но и Выкса, и Арзамас, и Городец, и Чкаловск, и много что еще.

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