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Марочко: на рубежах ЛНР бойцы ВСУ добивают раненых сослуживцев с дронов

Марочко: на рубежах ЛНР бойцы ВСУ добивают раненых сослуживцев с дронов

Украинские военные добивают раненых сослуживцев, сбрасывая на них боеприпасы с беспилотников. Такие случаи были выявлены на рубежах ЛНР, о чем рассказал информагентству ТАСС военный эксперт, подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко.

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