Украинские военные добивают раненых сослуживцев, сбрасывая на них боеприпасы с беспилотников. Такие случаи были выявлены на рубежах ЛНР, о чем рассказал информагентству ТАСС военный эксперт, подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко.