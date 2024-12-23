Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Смоленские подростки устроили смертельно опасные игры на льду

Смоленские подростки устроили смертельно опасные игры на льду

«На велосипеде по воде?!» Смертельно опасные игры устроили подростки в центре Смоленска. Ребёнка, который решил устроить себе велосипедную трассу на глади покрытого льдом водоёма в сквере имени Пушкина, запечатлели прохожие.

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