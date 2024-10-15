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Царьград

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Спасавший жителей Курского приграничья волонтер врезался в «зубы дракона»

Спасавший жителей Курского приграничья волонтер врезался в «зубы дракона»

На трассе Суджа – Курск, которая используется для ротации ВС РФ и эвакуации раненых и гражданских неизвестные установили смертельно опасную ловушку - «зубы дракона».

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