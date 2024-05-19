Повод для паники на Западе уже сейчас — это успешное наступление группировки «Север». За неделю наши войска освободили 13 населенных пунктов в Харьковской области, дойдя до таких крупных укрепрайонов ВСУ, как город Волчанск и село Липцы, оно немного севернее Харькова.
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