Повод для паники на Западе уже сейчас — это успешное наступление группировки «Север». За неделю наши войска освободили 13 населенных пунктов в Харьковской области, дойдя до таких крупных укрепрайонов ВСУ, как город Волчанск и село Липцы, оно немного севернее Харькова.