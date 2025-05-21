Трамп обвинил окружение Байдена в госизмене на самом высоком уровне

Президент США Дональд Трамп 20 мая обвинил окружение своего предшественника на посту главы государства Джо Байдена в государственной измене из-за подписанных во время его правления разрешений о въезде мигрантов в страну.
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