В калужском парке пройдет семейный праздник "Снимается кино"

25 августа в Городском парке культуры и отдыха пройдет семейный праздник "Снимается кино". В 15.00 в калужском парке учреждения культуры предложат горожанам на время стать студентами театрального вуза и пройти кастинг в ремейки советских фильмов.
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