Ипотечные каникулы для семей с детьми: спасительная пауза или новый финансовый груз? Что нужно знать россиянам Елена ГалицкаяС 1 сентября 2026 года российские семьи с двумя и более детьми получат новое право — оформить ипотечные каникулы сроком до 18 месяцев.
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