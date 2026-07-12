Ипотечные каникулы для семей с детьми: спасительная пауза или новый финансовый груз? Что нужно знать россиянам Елена ГалицкаяС 1 сентября 2026 года российские семьи с двумя и более детьми получат новое право — оформить ипотечные каникулы сроком до 18 месяцев.