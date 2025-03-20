Это провал Трампа: "Путин плюет в него, а он делает вид, что просто дождит"

Виктор Фоменко

Не надо делать из Трампа идиота, а Путина представлять этаким суперменом. Это просто некрасиво и отталкивает от чтения этого опуса. Где было озвучено требование Путина прекратить вооружение Украины? Что-то об этом сам Трамп ничего не говорил, напротив было сказано что при разговоре по телефону Путин вообще не затрагивал тему поставок оружия Украине. Да и ни сам Путин, ни Песков ничего об этом требовании Трампу не говорили. Как бы потом не пришлось снова жевать сопли по поводу того, что "наши партнёры нас обманули".