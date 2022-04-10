Жительница Первомайска рассказала о постоянных обстрелах

Жительница Первомайска в Луганской Народной Республике (ЛНР) Надежда рассказала в воскресенье, 10 апреля, журналисту «Известий» Денису Кулаге, что горожанам по несколько раз в день приходится укрываться от артиллерийских обстрелов в подвалах.