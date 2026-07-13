Honda и другие японские компании начали доплачивать сотрудникам за использование ИИ

Компания привязала размер ежемесячных выплат к уровню подготовки сотрудников.Работодатели в Японии пробуют новые способы поощрения сотрудников к использованию искусственного интеллекта на рабочем месте, вознаграждая их денежными средствами, поскольку внедрение ИИ происходит медленнее, чем в других странах.