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Honda и другие японские компании начали доплачивать сотрудникам за использование ИИ

Honda и другие японские компании начали доплачивать сотрудникам за использование ИИ

Компания привязала размер ежемесячных выплат к уровню подготовки сотрудников.Работодатели в Японии пробуют новые способы поощрения сотрудников к использованию искусственного интеллекта на рабочем месте, вознаграждая их денежными средствами, поскольку внедрение ИИ происходит медленнее, чем в других странах.

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