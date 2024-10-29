Алмазная пыль спасения: амбициозный проект учёных для борьбы с глобальным потеплением Ольга ВайленкоАвторы предлагают революционный способ смягчения климатического кризиса с использованием синтетических алмазов, сообщают журналисты сайта pronedra.
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