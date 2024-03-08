Рядом с Курилами произошло землетрясение магнитудой 5,0

Рядом с Курильскими островами 8 марта сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Данные опубликованы на сайте Сахалинского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска.
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