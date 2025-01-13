Логика невозможного: как могут выглядеть мирные соглашения в 2025 году Невозможное возможно?Любые военные конфликты рано или поздно заканчиваются миром.
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Логика невозможного: как могут выглядеть мирные соглашения в 2025 году Невозможное возможно?Любые военные конфликты рано или поздно заканчиваются миром.
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