Театр абсурда
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Театр абсурда

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Поход в Военную прокуратуру закончился торжеством справедливости

Поход в Военную прокуратуру закончился торжеством справедливости

Позывной "Киргиз": Победа будет за нами! Свежие новости по истории с русским воином киргизского происхождения Аскаром Кубанычбеком непонятно на каком основании задержанным ростовской полицией по запросу Киргизии за то, что он воюет защищая Россию от нацисткой заразы на постукраинском пространстве.

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