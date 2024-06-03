Запад усилил поставки вооружения в Молдавию. В Приднестровье восприняли эти действия, как угрозу России и ПМР

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил об отсутствии военной угрозы для страны. «В настоящее время непосредственной военной угрозы безопасности нашей страны нет», — сказал Носатый на брифинге, отметив при этом, что оборонное ведомство «внимательно следит за развитием событий, анализирует различные сценарии и прилагает усилия по укреплению обороноспособности страны».