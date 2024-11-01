РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Надо брать Байрактары-они ими Россию победили!!!Эстония задумалас...
  • Надежда Белугина
    Поддерживаю решение президента. Срок службы такого гражданина, который приносит огромную пользу стране, не стоит огра...Путин продлил сро...
  • Юрий Кушнарев
    какая социализация,идиот. Лишение всех выплат,выделение отдельных мест для проживания,платное лечение( учить не надо,...После массовых бе...

Под Магаданом изъяли 350 кг красной икры без маркировки

Под Магаданом изъяли 350 кг красной икры без маркировки

Сотрудники МВД изъяли более 350 кг немаркированной красной икры у жительницы Магаданской области. Ущерб от незаконной добычи биоресурсов превысил девять миллионов рублей, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх