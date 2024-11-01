Под Магаданом изъяли 350 кг красной икры без маркировки

Сотрудники МВД изъяли более 350 кг немаркированной красной икры у жительницы Магаданской области. Ущерб от незаконной добычи биоресурсов превысил девять миллионов рублей, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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