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Россиянам назвали продукты, которые увеличивают риск ожирения и диабета

Россиянам назвали продукты, которые увеличивают риск ожирения и диабета

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, во время программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», о возможных опасностях употребления продуктов белого цвета, таких как хлеб, макароны и рис.

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