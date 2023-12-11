Россиянам назвали продукты, которые увеличивают риск ожирения и диабета

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, во время программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», о возможных опасностях употребления продуктов белого цвета, таких как хлеб, макароны и рис.
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