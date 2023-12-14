«Лос-Анджелес Кингз» на несколько недель потеряли Владислава Гаврикова. Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Владислав Гавриков выбыл из строя на несколько недель, сообщает на своей странице в социальной сети обозреватель Дэнис Бернстайн.