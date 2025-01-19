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Солнечное предвестие: аномальная жара заставит весну прийти раньше всех ожиданий

Солнечное предвестие: аномальная жара заставит весну прийти раньше всех ожиданий

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