Ферстаппен неожиданно раскритиковал Red Bull после сильной пятницы

Ферстаппен неожиданно раскритиковал Red Bull после сильной пятницыGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен признался, что недоволен поведением болида Red Bull Racing по итогам пятницы на Гран При Венгрии, несмотря на высокие результаты в обеих тренировках.