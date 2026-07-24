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Ферстаппен неожиданно раскритиковал Red Bull после сильной пятницы

Ферстаппен неожиданно раскритиковал Red Bull после сильной пятницы

Ферстаппен неожиданно раскритиковал Red Bull после сильной пятницыGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен признался, что недоволен поведением болида Red Bull Racing по итогам пятницы на Гран При Венгрии, несмотря на высокие результаты в обеих тренировках.

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