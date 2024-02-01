Почем драгметалл: Что ждет золото и серебро в 2024-2026 годах – прогнозы Ирэн ОрлонскаяЗолото выделяется на фоне других сырьевых товаров, показав впечатляющий рост цен примерно на 33% с начала 2024 года и достигнув рекордного значения около 2800 долларов за унцию.