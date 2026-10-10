Где взять терпение, когда вы устали от чужих проблем и эмоциональных качелей

Эмоциональное выгорание от эмпатии Вы — тот человек, к которому все идут за советом. Подруга плачет в трубку, мама жалуется на здоровье, коллега ноет про начальника.
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