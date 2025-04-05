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Овечкин забросил 894-ю шайбу в НХЛ и побил рекорд Гретцки

Овечкин забросил 894-ю шайбу в НХЛ и побил рекорд Гретцки

Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 4 апреля в матче против ХК «Чикаго» забросил свою 894-ю шайбу в регулярном чемпионе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.

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