Бездетным женщинам обещают детей от участников СВО

В ХМАО предложили создать банк спермы военнослужащих, не имеющих детей В Ханты-Мансийском автономном округе выступили со спорной инициативой — создать банк спермы бездетных мужчин, чтобы дать возможность бездетным женщинам родить, а участникам СВО — продолжить свой род.
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