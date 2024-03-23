ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Бездетным женщинам обещают детей от участников СВО

Бездетным женщинам обещают детей от участников СВО

В ХМАО предложили создать банк спермы военнослужащих, не имеющих детей В Ханты-Мансийском автономном округе выступили со спорной инициативой — создать банк спермы бездетных мужчин, чтобы дать возможность бездетным женщинам родить, а участникам СВО — продолжить свой род.

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Комментарии
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lenivka
Все правильно.Такой банк нужен.
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