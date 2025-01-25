Юные жители Нерчинска познакомились с работой сотрудников полиции

Акцией «Студенческий десант» полицейские охватили школьников-юнармейцев и студентов колледжа. Сотрудники ОМВД России по Нерчинскому району провели экскурсию для студентов 3 курса Нерчинского аграрного техникума и учащихся школ Нерчинска, состоящих в Российском детско-юношеском общественном движении Юнармия.
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