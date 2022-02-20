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Как пострадает Европа в случае конфликта России с Украиной

Как пострадает Европа в случае конфликта России с Украиной

Пока Запад грозит России экономической катастрофой в случае эскалации на Украине, Европа готовится принять удар по собственной экономике — второй крупнейшей в мире после США Вооруженный конфликт на восточных рубежах дорого обойдется Евросоюзу, поскольку обещает перебои с поставками сырья, волну беженцев, убытки от списания миллиардных кредитов, скачок цен и расходов в момент, когда три десятка европейских стран и почти 500 млн их жителей едва пришли в себя после ковидного кризиса.

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