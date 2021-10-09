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Личный врач Саакашвили: Его состояние может ухудшиться в ближайшие дни

Личный врач Саакашвили: Его состояние может ухудшиться в ближайшие дни

Личный врач сидящего в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николо Кипшидзе заявил журналистам, что у его пациента анемия и состояние его здоровья может ухудшиться в ближайшие дни.

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