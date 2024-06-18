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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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НБА представила подборку лучших моментов Джейлена Брауна в финальной серии

НБА представила подборку лучших моментов Джейлена Брауна в финальной серии

Защитник «Селтикс» в среднем набирал 20,8 очка, 5,4 подбора и 5,0 передачи при 44% с игры и защищался против лидера «Мэверикс» Луки Дончича.

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