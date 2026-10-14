На втором ярусе пересадочного узла «Деловой центр» в Москве открылась фотовыставка «Неслучайные параллели», посвященная благотворительной деятельности актеров Московского Художественного театра (МХТ) имени А.
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