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Zero Hedge

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Airspace Lockdown Looms: US Warns Americans Get Out Of Mideast As Iran Targets Kuwait Again

Airspace Lockdown Looms: US Warns Americans Get Out Of Mideast As Iran Targets Kuwait Again

Airspace Lockdown Looms: US Warns Americans Get Out Of Mideast As Iran Targets Kuwait Again There were no Friday night into Saturday morning US attacks on Iran, after President Trump warned he has given an order to hit Iran 'hard' - though didn't disclose a timeline.

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