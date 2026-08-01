Airspace Lockdown Looms: US Warns Americans Get Out Of Mideast As Iran Targets Kuwait Again There were no Friday night into Saturday morning US attacks on Iran, after President Trump warned he has given an order to hit Iran 'hard' - though didn't disclose a timeline.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии