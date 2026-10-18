Every once in a while, we all need a reminder to appreciate the nice things in life. This one happens to come from one of TV's all-time greats, Betty White.
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