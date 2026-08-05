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В Кургане стартовал общенациональный проект «Бег со смыслом»

В Кургане стартовал общенациональный проект «Бег со смыслом»

Курган стал первым городом, где стартовал общенациональный проект экс-капитана сборной России по футболу, участника ультрамарафонов и экстремальных забегов Алексея Смертина «Бег со смыслом» — серия открытых пробежек по регионам России.

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