Here is a question that should be harder to answer than it is: China still controls the rare earth spigot, the latest Trump-Xi summit did nothing to loosen its grip, Japan is about to run out of yttrium, Washington has put a $110/kg floor under NdPr, and Western buyers are paying anywhere from 5x to 346x the Chinese price for heavy rare earths.
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