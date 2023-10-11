Брюссель отправит Киеву истребители F-16 к 2025 году

Бельгия решила отправить на Украину снятые с вооружения истребители F-16 к 2025 году. Об этом заявили глава Минобороны страны Людивин Дедондер перед встречей в столице страны с коллегами из стран НАТО и заседанием контактной группы по поставкам оружия в Незалежную.
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