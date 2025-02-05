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Царьград

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Организуют новый котёл. Армия России готовится освобождать новый населённый пункт в ДНР. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Организуют новый котёл. Армия России готовится освобождать новый населённый пункт в ДНР. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Для украинской армии формируется новый котёл в районе населённого пункта Дачное в ДНР.Бойцы русской армии в ближайшее время будут наступать в Донецкой Народной республике и планируют освободить село Дачное от украинских националистов.

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