Для украинской армии формируется новый котёл в районе населённого пункта Дачное в ДНР.Бойцы русской армии в ближайшее время будут наступать в Донецкой Народной республике и планируют освободить село Дачное от украинских националистов.
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